Galatasaray 1-0 Liverpool — Şampiyonlar Ligi'nde Kritik Galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:08
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi.

Maçın önemli anları

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında, altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.

63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Sonuç: Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

