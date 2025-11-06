Galatasaray 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini aldı

Galatasaray 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet kaydetti

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup A 4. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti.

Maç sonucu ve sezon özeti

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Liverpool ile 1-0 ve Bodo/Glimt ile 3-1'lik sonuçlarla kazanarak toparlandı. Ajax zaferiyle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Tarihi kıyaslama

Bu başarı, sarı-kırmızılıların 2012-2013 sezonunda grupta gösterdiği performansı tekrarlıyor. O sezon Galatasaray, CFR Cluj, Manchester United ve Braga ile oynadığı grubun son üç maçından galip ayrılmış; 5 Aralık 2012 tarihinde Braga'yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini almıştı.

Aslan, Ajax zaferiyle bu mirası yeniden canlandırırken, Cimbom’un Şampiyonlar Ligi’ndeki yükselişi dikkat çekiyor.

