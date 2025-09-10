Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Çalışma, ısınma ile başladı.

Antrenman; 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti ve taktik organizasyonlar ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.