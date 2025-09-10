Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor

Galatasaray, 13 Eylül Cumartesi ikas Eyüpspor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sürdürülen idmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:47
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Çalışma, ısınma ile başladı.

Antrenman; 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti ve taktik organizasyonlar ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

