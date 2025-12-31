Galatasaray 2025: Süper Lig ve Türkiye Kupasıyla Taçlandı

Galatasaray 2025 sezonu değerlendirmesi

Galatasaray, 2025 yılını futbolda büyük başarılarla kapattı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, yıl boyunca hem yerel hem de Avrupa arenalarında yoğun bir takvim geçirdi.

Genel bilanço: 54 resmi maç

Galatasaray, 2025 yılında toplam 54 resmi maç oynadı. Bu maçların dağılımı şöyle: Süper Lig’de 37, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 4 müsabaka. Toplamda 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alınırken, takım 115 gol attı ve 48 gol yedi.

5. yıldız ve lig başarısı

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar ligde 95 puan toplayarak üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Gaziantep’te oynanan finalde sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupayı 19. kez kazandı.

Victor Osimhen'in performansı

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’de 30 maçta 26 golle ligde gol kralı oldu. Osimhen, yıl genelinde ise tüm kulvarlarda oynadığı 42 maçta 37 gole imza attı.

Lig durumu: 2025'i zirvede kapadı

2025-2026 sezonunun 18. haftasında Kasımpaşa galibiyetiyle Galatasaray, 2025 yılını ligde lider tamamladı. Sezonun bu noktasında takım 42 puan topladı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 3 puan önünde yer aldı.

Avrupa performansı

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray 4 maç oynadı. Grup aşamasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalındı, Ajax’a deplasmanda 2-1 mağlubiyet yaşandı. Son 16 play-off turunda ise AZ Alkmaar’a 4-1 ve 2-2 skorlarıyla elenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray, 2025-2026 sezonunda oynanan 6 haftada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puan topladı ve 18. sırada yer aldı. Bu sezonda Liverpool’u sahasında 1-0 mağlup ederek dikkat çekti ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 galibiyet alarak 13 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Derbiler

Geride kalan yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplam 5 derbi oynadı; bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydedildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 yenerek rakibini eledi.

Transfer hareketleri

Galatasaray, transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Kulüp, Napoli’den kiralık alınan Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek Türkiye’de bonservis rekoru kırdı. Ayrıca Wilfried Singo için 30.77 milyon Euro, Uğurcan Çakır için 27.5 milyon Euro bonservis ödendi.

2024-2025 sezonunun ikinci transfer döneminde kadroya dahil edilen isimler: Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay. 2025-2026 sezonunun birinci transfer döneminde ise Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ile anlaşma sağlandı.

Fernando Muslera'ya veda

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasındaki RAMS Başakşehir maçıyla takıma veda etti. Muslera, Galatasaray formasıyla 14 sezon boyunca 551 resmi maç oynadı, 19 kupa kazandı ve 2 gol kaydetti.

Mauro Icardi'nin dönüşü

Arjantinli forvet Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park’ta Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kaldı. Icardi, 15 Ağustos 2025 tarihinde Fatih Karagümrük maçında sahalara dönerek 281 gün sonra forma giydi.

Sonuç

Özetle, 2025 Galatasaray için hem yerel hem de uluslararası alanda hareketli ve başarılı bir yıl oldu. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri, yüksek maç temposu, kritik transferler ve yıldız oyuncuların performansları sezonun ön plana çıkan başlıkları arasında yer aldı.

GALATASARAY FUTBOLDA 2025 YILINI SÜPER LİG'İ VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANARAK KAPATTI.