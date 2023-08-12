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Galatasaray, 25 yaşındaki Wout Faes'in peşinde

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Galatasaray, 25 yaşındaki Wout Faes'in peşinde
Avrupa'dan Victor Nelson için gelen teklifler üzerine Galatasaray, stoper bölgesine oyuncu alabilmek adına arayışlara başladı. Galatasaray yönetimi, Leicester City'de top koşturan 25 yaşındaki stoper Wout Faes ile görüşmer başlattı.

Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelson'ın Avrupa'dan her gün yeni teklifler almasıyla birlikte Galatasaray, stoper bölgesine alternatifler aramaya başladı. Victor Nelson'ın satışından elde edeceği gelirle kaliteli stoperleri kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Leicester City'de bir süredir top koşturan Wout Faes'i de görüşme listesine kattı.

Galatasaray, 25 yaşındaki Wout Faes'in peşinde

Galatasaray, Leicester City'nin 2022'de 17 milyon avroya imza attığı Wout Faes ile yakında temasa geçecek ve Nelson'ın ayrılması halinde Belçikalı savunma oyuncusuna resmi bir teklif sunacak. Leicester City'nin İngiltere Şampiyonası'ndaki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Wout Faiz, bu sezon her iki maçta yer aldı ve 90 dakika sahada top koşturdu.

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