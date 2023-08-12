Galatasaray, 25 yaşındaki Wout Faes'in peşinde

Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelson'ın Avrupa'dan her gün yeni teklifler almasıyla birlikte Galatasaray, stoper bölgesine alternatifler aramaya başladı. Victor Nelson'ın satışından elde edeceği gelirle kaliteli stoperleri kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Leicester City'de bir süredir top koşturan Wout Faes'i de görüşme listesine kattı.





Galatasaray, Leicester City'nin 2022'de 17 milyon avroya imza attığı Wout Faes ile yakında temasa geçecek ve Nelson'ın ayrılması halinde Belçikalı savunma oyuncusuna resmi bir teklif sunacak. Leicester City'nin İngiltere Şampiyonası'ndaki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Wout Faiz, bu sezon her iki maçta yer aldı ve 90 dakika sahada top koşturdu.