Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük — Sezona 2'de 2

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü RAMS Park'ta oynanan mücadelede 3-0 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Neredeyse dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kontrolü elinden bırakmadı ve üç puanı aldı.

Maçın kırılma anları

Maça hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 3. dakikada önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. 10. dakikada Tresor Doh'un hatasını iyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Doh'un VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle maçın kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti. Bir kişi fazla oynamasına rağmen Galatasaray ilk yarıda fazla gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Barış Alper'in çabası ve golü

Barış Alper Yılmaz, 10. dakikadaki golü büyük gayretiyle kendi yarattığı pozisyonda kaydetti. Fatih Karagümrük'ün soldan kullandığı kornerde Lucas Torreira'ya giden topun ardından Marius Doh'un hatasını avantaja çeviren Barış Alper, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic'in bacaklarının arasından filelerle buluşturdu. Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında da 2 gol atan Barış Alper, bu golle sezon başında gol sayısını 3'e çıkardı.

Osimhen 77 gün sonra döndü

Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Osimhen, son kez 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir mücadelesinde takımda yer almıştı. Bu sezon 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna dahil oldu.

Icardi'den gollü dönüş

Mauro Icardi, sakatlıktan döndüğü Fatih Karagümrük maçında 281 gün sonra forma giydi ve 300 günlük gol hasretine son vererek skoru belirledi. Tottenham ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalan Icardi, 81. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna girdi ve 87. dakikada fileleri havalandırdı. Oyuna girişi ve ısınma anları Galatasaray taraftarında büyük coşku yarattı.

Günay'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maçta yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. 3. dakikada Ahmet Sivri'nin şutunu çıkartan Günay, 60. dakikada Tiago Çukur'un karşı karşıya şutunu da engelledi. Tiago'ya karşı yapılan kurtarışın ardından taraftarlar Günay'ın adını bağırdı ve kaleciye destek verdi.

İstatistikler ve seriler

Galatasaray, sahasındaki son 19 lig maçında yenilmedi. Son iç saha mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0 almıştı. Geçen sezon RAMS Park'ta oynadığı 19 lig maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 49 gol atıp 15 gol yedi.

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Ligde ve kupada alınan bu sonuçlarla birlikte takım bu sezon oynadığı iki lig maçını da 3-0 kazanmış oldu; toplamda söz konusu müsabakalarda 38 gol atıldı ve sadece 4 gol yendi.

Ayrıca Galatasaray, çıktığı son 7 resmi maçta kalesini gole kapattı; bu süreç 3 Mayıs'ta 4-1 kazanılan Sivasspor maçından itibaren devam ediyor.

Üçlü tezahürat ve taraftar coşkusu

Maçın ardından oyuncular ultrAslan'ın bulunduğu kale arkasına giderek taraftarla kol kola marş söyledi. Üçlü tezahüratını başlatan Icardi'yi, bu sezon ilk maçına çıkan Osimhen ve başarılı performansıyla Günay takip etti. Taraftarlar, özellikle Günay'ın kurtarışlarının ardından kaleciyi tezahüratlarla ödüllendirdi.

Doh'un kırmızı kartı

Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Tresor Doh, 21. dakikadaki ikili mücadele sonrası VAR incelemesi sonucunda 23. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan uyarıyı yapan Ömer Faruk Turtay ile pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izledi ve Doh'un Davinson Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek kararı uyguladı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken, bu sezon ilk lig maçına çıkan Fatih Karagümrük sezona mağlubiyetle başladı.