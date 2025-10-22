Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt: Knutsen Bireysel Hataları Suçladı

Maç Sonrası Değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının mağlubiyet nedenini değerlendirdi.

Knutsen, "Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar..." diyerek oyunun kaderini bu hatalara bağladı. Teknik adam, maç boyunca yapılan bireysel hataların oyunu belirlediğini vurguladı.

Knutsen'in sözleri devam etti: "Üç golü onlara armağan ettik. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı."

RAMS Park'taki atmosfer ve taraftarlar hakkında da konuşan Knutsen, "İnanılmaz, fantastik bir atmosphere vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı." ifadelerini kullandı.

Son olarak Knutsen, "Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Statlar tamamen dolu olacaktır. Bunu beklememiz gerek. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynayamadık. Galatasaray iyi baskı yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Sonuca, elimizdeki toplama baktığımızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenecek çok şeyimiz var." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt, RAMS Park’ta karşılaştı. Bodo/Glimt'in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.