Galatasaray 3-1 TÜMOSAN Konyaspor - Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi. Torreira'nın golü ve Uğurcan'ın kritik kurtarışları maçın öne çıkan anları oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:08
Maç Sonucu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maç Özeti ve Önemli Anlar

48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.

49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada Galatasaray farkı üçe çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.

80. dakikada Konyaspor farkı ikiye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağa yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.

Maçın sonunda sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 3-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

