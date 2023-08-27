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Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı

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Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı! İşte detaylar...

Galatasaray, beklenmedik bir ayrılığa imza attı. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Galatasaray yönetimi, Alpaslan Öztürk'e uzun yıllar boyunca Galatasaray formasıyla verdiği emek ve takıma sağladığı katkılardan ötürü teşekkürlerini iletti. Açıklamada ayrıca, Alpaslan Öztürk'ün bundan sonraki kariyeri için en iyi dileklerin iletilerek başarılarının devamı temenni edildi.

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Geçen sezonu kiralık olarak 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da geçiren Alpaslan Öztürk, bu süre zarfında toplamda 18 maça çıkarak fileleri 2 kez havalandırdı. Galatasaray'ın bu kararı futbol kamuoyunda sürpriz bir şekilde karşılandı ve oyuncunun geleceği merak konusu oldu

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