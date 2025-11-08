Galatasaray 41. Kez Kocaelispor Deplasmanında — Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. haftasında yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile ligde 41. kez karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:15
Maç Detayları

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puanla lider durumda bulunurken, yeşil-siyahlılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11 puan ve 14. sırada yer alıyor.

İki Takımın Geçmişi

41. randevu

Kocaelispor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kere galip gelirken, yeşil-siyahlılar 6 kez kazandı ve 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. İki takım en son 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da karşılaşmış ve Kocaelispor maçı 5-2 kazanmıştı.

Kocaeli deplasmanındaki tarih

Galatasaray, Kocaeli’deki mücadelelerde deplasmanda en son 16 Aralık 1984'te 1-0 mağlup oldu. 2018'de hizmete açılan yeni stadyumda sarı-kırmızılılar ilk kez sahaya çıkacak. 1984'ten sonra Kocaeli’de oynanan lig maçlarında Galatasaray 11 kez galip gelirken, 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Form ve İstatistikler

Kaybetmeme serisi

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş karşısında mağlup oldu. O derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmanın 17'sinde galip geldi, 2'sinde berabere kaldı. Geçen hafta ise Trabzonspor ile oynanan maç 0-0 sona erdi.

Deplasman başarısı

Sarı-kırmızılılar ligdeki son 9 deplasman maçında puan kaybetmedi. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dış sahada geçen sezon 4, bu sezon ise 5 olmak üzere toplam 9 maçı kazandılar; bu karşılaşmaların 6'sında gol yemeden tamamladılar. 2025-2026 sezonunda deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile mücadele ettiler.

Gol ve savunma istatistikleri

Galatasaray, ligde çıktığı 11 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırdı; kalesinde ise 5 gol gördü. Takım ayrıca 6 maçta gol yemeden galip geldi.

Goller kimlerden geldi?

Sarı-kırmızılıların ligdeki 25 golü 10 farklı futbolcudan geldi. Mauro Icardi 6 golle öne çıkarken; Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez 1'er gol attı. Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine gol kaydetti.

Teknik Direktörler ve Kadro

Okan Buruk - Selçuk İnan rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk’un takımları, İnan’ın Kasımpaşa ve Gaziantep FK’yı çalıştırdığı dönemlerde oynandı ve oynanan 3 maçı da Okan Buruk’un takımları galibiyetle tamamladı.

Sakatlıklar ve kart durumu

Galatasaray’da tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Uruguaylı Lucas Torreira sarı kart sınırında; bu müsabakada sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayamayacak. Kolombiyalı Davinson Sanchez ise sarı kart cezasını Trabzonspor maçında tamamladı.

Hakem Ataması

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcı hakemler Serkan Çimen ile Bilal Gölen olurken, maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olarak açıklandı.

