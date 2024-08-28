Galatasaray, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, hazırlıklarına hızla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlatıldı. İdman, oyuncuların iki grup halinde yaptığı 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması ile devam etti.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

Galatasaray'ın antrenmanı, yapılan çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, yarın gerçekleştireceği çalışmalarla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecektir.