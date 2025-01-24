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Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Bonservis bedeli 5.96 milyon euro olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:17
Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu Kadrosuna Kattı

Sarı-kırmızılı kulüp, Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Transfer işlemi, Galatasaray'ın resmi kaynaklarından duyuruldu.

Transfer Detayları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Transferin maddi boyutları ise dikkat çekici. Eyüpspor Kulübü'ne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.

Ahmed Kutucu'nun Kazançları

24 yaşındaki hücum oyuncusuyla yapılan anlaşma, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli. Bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon lira, 2025-2026 sezonu için 50 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 60 milyon lira, 2027-2028 sezonu için ise 75 milyon lira kazanacak.

Performansı

Geçen sezon sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, bu sezon 20 resmi müsabakada 9 gol kaydetti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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