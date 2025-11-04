Galatasaray Ajax Deplasmanında: Şampiyonlar Ligi 4. Hafta

Galatasaray, Ajax deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Ajax ise 3 maçını da kaybederek puansız son sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın Avrupa karnesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 118 galibiyet, 124 mağlubiyet ve 89 beraberlik aldı. Toplamda rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.

Devler Ligi’nde 126. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde 125 karşılaşma yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 31ini kazanırken, 63 kez kaybetti ve 31 maç berabere sona erdi. Galatasaray bu organizasyonda 127 gol atıp, kalesinde 216 gol gördü.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’daki görevinde Avrupa kupalarında toplam 29 karşılaşma oynadı. Bunların 17'si Şampiyonlar Ligi grup ve eleme, 12'si Avrupa Ligi mücadeleleriydi. Buruk yönetimindeki maçlarda 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik kaydedildi.

Form durumu ve hedef

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildikten sonra Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip gelerek Avrupa’daki yükselen formunu sürdürmek ve 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 maç kazanmak istiyor.

Deplasman performansı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son galibiyetini 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United'a karşı 3-2 kazanarak aldı. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi’nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi’nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Victor Osimhen öne çıkıyor

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen çıktığı 2 müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Takımda ayrıca Yunus Akgün'ün de 2 golü bulunuyor.

Ajax ile geçmiş ve Hollanda karşılaşmaları

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda’da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 mağlup tamamladı. Galatasaray, Hollanda takımlarıyla toplam 12 kez mücadele etti; bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, Hollanda temsilcilerini deplasmanda yenemedi; son Hollanda galibiyeti 30 Ekim 2001'de PSV ile İstanbul'da alınan 2-0'lık sonuçtu.

Ajax’ın durumu

Ajax, Hollanda Ligi’nde geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puana ulaşıp, lider Feyenoord’un 8 puan gerisinde 4. Geçen hafta sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı. Kadroda bir dönem Beşiktaş forması giymiş Wout Weghorst da yer alıyor. Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Eksikler ve kadro haberleri

Galatasaray’da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan karşılaşmada yer alamayacak. Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Ajax’ta Kenneth Taylor, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yok.

Hakem kadrosu

Ajax - Galatasaray maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. Maçın 4. hakemi Thomas Leonard olacak. VAR’da Willy Delajod, AVAR’da ise Bram Van Driessche görev yapacak.

