Galatasaray Ajax'ı 3-0 Yenerek Avrupa'da 10 Maç Sonra Galip Geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'da galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Hollanda’da Ajax ile mücadele etti ve müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirip skoru belirledi.

Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırdı ve 10 maç sonra Avrupa’da galip gelmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yenmişti.

