Galatasaray, Ajax'ı Deplasmanda 3-0 Yenerek İlk Türk Takımı Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 0-0 tamamladığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom, toplamda da 3. kez kazandı.

Galatasaray'ın Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Hollanda ekiplerine karşı önceki son galibiyeti, 30 Ekim 2001'de İstanbul'da PSV ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçtaydı.

