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Galatasaray, Ajax Maçı İçin Amsterdam'a Uçtu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maça hazırlanmak için Amsterdam'a gitti. Mücadele yarın Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:00
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Amsterdam'a Uçtu

Galatasaray, Ajax ile Kritik Maç İçin Hollanda'da

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, yarın Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'a konuk olacak olan Galatasaray, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Amsterdam'a gitti.

Müsabakanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma için sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, havalimanına otobüsle gelerek taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Maç Kadrosu

Galatasaray'ın, Ajax karşısında mücadele edecek kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Fernando Muslera
  • Ismail Jakobs
  • Davinson Sanchez
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Gabriel Sara
  • Kaan Ayhan
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Yusuf Demir
  • Lucas Torreira
  • Atakan Ordu
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Victor Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz
  • Kadir Subaşı
  • Berat Luş
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti. Kafilede Victor Osimhen de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti. Kafilede Victor Osimhen de yer aldı.

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