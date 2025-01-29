Galatasaray, Ajax Maçı İçin Amsterdam'a Uçtu

Galatasaray, Ajax ile Kritik Maç İçin Hollanda'da

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, yarın Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'a konuk olacak olan Galatasaray, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Amsterdam'a gitti.

Müsabakanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma için sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, havalimanına otobüsle gelerek taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Maç Kadrosu

Galatasaray'ın, Ajax karşısında mücadele edecek kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslera

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Dries Mertens

Yunus Akgün

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Victor Nelsson

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Atakan Ordu

Abdülkerim Bardakcı

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Kadir Subaşı

Berat Luş

Efe Akman

Metehan Baltacı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti. Kafilede Victor Osimhen de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti. Kafilede Victor Osimhen de yer aldı.