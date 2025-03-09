Galatasaray, Alanyaspor'dan 3 Puanla Döndü: Okan Buruk'un 100. Gaibi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında zor bir deplasman olan Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 23. dakikada Tonny Vilhena'nın yaptığı golle geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçı çevirmeyi başardı.

Maçın Gelişimi

Gain Park Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Ancak, ikinci yarıya hızla başlayan sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Ardından, 62. dakikada Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz'ın ortasında topu filelerle buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un Tarihî Başarısı

Bu galibiyet, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray için 100. galibiyet olarak kayıtlara geçti. Buruk, 139. resmi maçında 100 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti. Süper Lig'deki 100. maçında ise 82. kez galip geldi.

4 Maçlık Beraberlik Serisi Sona Erdi

Galatasaray bu galibiyet ile 4 resmi maçlık beraberlik serisini de sonlandırdı. Son galibiyetini 24. haftada Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, ardından yaşadığı beraberliklerle galibiyet hasretini uzatmıştı.

Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 27 maçtır mağlup olmadan ilerliyor. Son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında yaşadıktan sonra, bu dönemde 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Osimhen ve Diğer Detaylar

Victor Osimhen, bu maçta attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Ancak maçın kırılma anlarından biri, devre arasında Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiydi. 90. dakikada oyuna dahil olan Ahmed Kutucu ise ikinci sarı kartı görerek cezalı duruma düştü.

Kart İstatistikleri

Mücadelede Galatasaray, 1 kırmızı ve 7 sarı kart gördü. Hakem Yasin Kol, Günay Güvenç’i devre arasında kırmızı kartla oyundan atarken, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Ahmed Kutucu ise sarı kartla cezalandırıldı.