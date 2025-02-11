Galatasaray, Altyapısına 16 Yeni Yetenek Kazandırdı

Galatasaray, altyapısına yeni bir soluk getirerek farklı yaş kategorilerinde 16 futbolcu transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu önemli adımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği törenle açıkladı.
Aileleriyle birlikte törende yer alan genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün öncülüğünde sözleşme imzaladı.
Transfer Edilen Yeni Yetenekler
Altyapıya katılan futbolculardan bazıları şunlardır:
- Emir Aydın - 24 Şubat 2013 (Gebze Yenikentspor)
- Eren Topaloğlu - 01.06.2010
- Kuzey Yıldız - 29.06.2010
- Eymen Ayyıldız - 13.01.2011
- Yağız Ünlen - 11.11.2011
- Berat Bayraktar - 15.07.2011
- Yusuf Bayram - 14.01.2011
- Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011
- Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010
- Yusuf Sivaslıoğlu - 13.03.2010
- Mert Samed Selam - 19.05.2010
- Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010
- Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011
- Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)
- Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010
- Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)
Bu transferler, Galatasaray'ın geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Genç yeteneklerin kulübe katkı sağlaması ve profesyonel futbolcu olarak yetişmesi bekleniyor.