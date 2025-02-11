Galatasaray, Altyapısına 16 Yeni Yetenek Kazandırdı

Galatasaray, altyapısına yeni bir soluk getirerek farklı yaş kategorilerinde 16 futbolcu transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu önemli adımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği törenle açıkladı.

Aileleriyle birlikte törende yer alan genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün öncülüğünde sözleşme imzaladı.

Transfer Edilen Yeni Yetenekler

Altyapıya katılan futbolculardan bazıları şunlardır:

Emir Aydın - 24 Şubat 2013 (Gebze Yenikentspor)

- 24 Şubat 2013 (Gebze Yenikentspor) Eren Topaloğlu - 01.06.2010

- 01.06.2010 Kuzey Yıldız - 29.06.2010

- 29.06.2010 Eymen Ayyıldız - 13.01.2011

- 13.01.2011 Yağız Ünlen - 11.11.2011

- 11.11.2011 Berat Bayraktar - 15.07.2011

- 15.07.2011 Yusuf Bayram - 14.01.2011

- 14.01.2011 Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011

- 03.11.2011 Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010

- 04.08.2010 Yusuf Sivaslıoğlu - 13.03.2010

- 13.03.2010 Mert Samed Selam - 19.05.2010

- 19.05.2010 Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010

- 08.11.2010 Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011

- 05.01.2011 Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)

- 12.01.2008 (Profesyonel) Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010

- 15.03.2010 Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)

Bu transferler, Galatasaray'ın geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Genç yeteneklerin kulübe katkı sağlaması ve profesyonel futbolcu olarak yetişmesi bekleniyor.