Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Mücadele yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta olacak.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:30
Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip yarın RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan maçın son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Takım, dinamik ısınma ile başlayan idmanda, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, bu idmanla birlikte Antalyaspor müsabakasına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlamış oldu.

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