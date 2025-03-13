Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip yarın RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan maçın son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Takım, dinamik ısınma ile başlayan idmanda, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, bu idmanla birlikte Antalyaspor müsabakasına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlamış oldu.