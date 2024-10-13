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Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maç için Florya'da yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:07
Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği Onvo Antalyaspor karşılaşması için hazırlıklarına devam eden Galatasaray, yoğun bir tempoda çalışıyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığını duyurdu. Antrenmanın devamında, oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yaptı.

İdmanın son kısmında ise, 4'e 2 hücum, orta ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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