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Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:01
Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor için hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

Antrenman Detayları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapıldı. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları ile devam etti. Çalışmalar, topa sahip olma ve hücum organizasyonu üzerine yapılan disiplinli çalışmalarla sona erdi.

Son Hazırlıklar

Galatasaray, yarınki antrenman ile Antalya'ya gitmeden önce son hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

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