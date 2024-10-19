Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray Şov

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşma, Galatasaray'ın etkili oyunuyla dikkat çekti.

İlk Yarıda Deneme Aşaması

Maçın 47. dakikasında, Onvo Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Muslera topu güvenle kontrol etti. Bu an, maç öncesindeki sessizliğin son işaretiydi.

Galatasaray Farkı Açtı

Maçın 52. dakikasında, Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan yaptığı pasla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan topu filelerle buluşturdu ve durumu 0-2'ye getirdi.

VAR ve Son Dakikalar

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Galatasaray, 90+2. dakikada Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta Osimhen’in röveşata vuruşuyla skoru 0-3'e taşıdı.

Sonuç olarak, Galatasaray bu maçta gösterdiği performansla önemli bir galibiyet elde ederek, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.