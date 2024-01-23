Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor! Buruk istedi Timur alıyor: Cimbom'a 18 milyon euroluk yıldız

Galatasaray, 28 yıl sonra İngiliz oyuncu transfer ediyor

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yıl sonra bir İngiliz oyuncu transfer etmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk’un bu sezon tüm cephelerde şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Galatasaray, orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Ara transfer döneminde henüz bir hamle yapmayan sarı-kırmızılılar, 18 milyon euroluk değeriyle dikkat çeken Josh Brownhill’i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Orta saha oyuncularından beklediği verimi alamayan Galatasaray, bu mevkide güçlenmek için düğmeye bastı. Aslan, İngiltere Premier League ekiplerinden Burnley’de forma giyen 28 yaşındaki Josh Brownhill’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

A Spor’un haberine göre; Galatasaray yönetimi, İngiliz orta saha oyuncusu için Burnley ile temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, Josh Brownhill’in transferi için elinden geleni yapacak. İngiliz oyuncunun Burnley ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

28 YIL SONRA BİR İLK

Piyasa değeri 18 milyon euro olan Josh Brownhill, bu sezon Burnley formasıyla 22 maçta sahaya çıkarken, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



Galatasaray, Josh Brownhill’i transfer etmesi halinde 28 yıl sonra bir ilke imza atmış olacak. Sarı-kırmızılılar, en son 1995 yılında Mike Marsh ve Barry Venison’u transfer etmişti.





Galatasaray’ın yeni transferi Josh Brownhill kimdir?

Josh Brownhill, 21 Aralık 1995 doğumlu İngiliz orta saha oyuncusudur. Kariyerine Preston North End’de başlayan Brownhill, daha sonra Bristol City ve Burnley formaları giydi. İngiltere U20 milli takımında da oynayan Brownhill, orta sahada hem defansif hem de ofansif görevler yapabiliyor.



Galatasaray, Josh Brownhill’i kaç milyon euroya transfer edecek? Galatasaray, Josh Brownhill’in transferi için Burnley ile görüşmelere başladı. İngiliz oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Burnley ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brownhill’in, daha uygun bir bedelle transfer edilmesi bekleniyor.

Galatasaray, son olarak hangi İngiliz oyuncuları transfer etti? Galatasaray, son olarak 1995 yılında Mike Marsh ve Barry Venison’u transfer etti. Marsh, Galatasaray formasıyla 14 maçta 1 gol atarken, Venison ise 10 maçta forma giydi. Galatasaray, daha önce de 1989 yılında Tony Cascarino ve 1993 yılında Dean Saunders’ı transfer etmişti.