Galatasaray, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlık çalışmalarını hızlı bir tempoda sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapıldı. Antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olurken, ısınma hareketleri ile başladı.

Taktiksel Çalışmalar Devam Ediyor

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise detaylı taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenman ile 9 Ağustos'taki maç için son hazırlıklarını tamamlayacak.