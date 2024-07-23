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Galatasaray, Avusturya Kampına Başladı

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için hazırlıklarına Avusturya'da ilk antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 00:01
Galatasaray, Avusturya Kampına Başladı

Galatasaray'ın Avusturya'daki İlk Antrenmanı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Steiermark eyaletinde yer alan Liezen bölgesinde kampa girdi.

İlk Antrenman Gerçekleşti

Sarı-kırmızılı ekip, kamp programına teknik direktör Okan Buruk'un eşliğinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ilk antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve koşu ile üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışması ile son buldu. Gelecek Hazırlık Programı

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenman ile kamp çalışmalarına devam edecek.

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