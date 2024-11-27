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Galatasaray, AZ Alkmaar Karşısında Galibiyet Hedefliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:32
Galatasaray, AZ Alkmaar Karşısında Galibiyet Hedefliyor

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Abdülkerim Bardakcı, zorlu mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk: Zor Bir Maç Bizi Bekliyor

Okan Buruk, AZ Alkmaar hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Fenerbahçe ile oynadıkları maçı izledik. Kadro değişiklikleri yapacakları bir süreçte, son maçlarında kazanmış olmaları bizim için dikkat etmeyi gerektiriyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Önemli Oyunculara Dikkat Çekti

Buruk, AZ Alkmaar'ın takımında yer alan Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi önemli oyunculara da değindi. Mertens'in takım için sağladığı katkının altını çizen Buruk, Ziyech'in de geçen yıl şampiyonlukta büyük rol oynadığını belirtti. "Hakim Ziyech için bir oynama sayımız var. Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam edecektir. Bizim için önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Abdülkerim Bardakcı, Favori Olduklarını Belirtti

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ise, hafta boyunca sıkı bir çalışma gerçekleştirerek maça iyi hazırlandıklarını söyledi. "Zor bir maç olacağının farkındayız. Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz. Bu maçı kazanarak adım adım ilerlemek istiyoruz." dedi.

Davinson Sanchez'in kalitesine dikkat çeken Bardakcı, "Tüm stoperlerimiz çok kıymetli. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Umarım uzun süre birlikte oynarım." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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