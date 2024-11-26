DOLAR
34,63 -0,17%
EURO
36,56 -0,64%
ALTIN
2.928,66 -0,34%
BITCOIN
3.185.593,07 2,84%

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı öncesi antrenmanlarını Florya'da sürdürerek hazırlıklarını tamamlıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:30
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında
Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
3
Spor Toto, Güneysu'yu Farklı Geçti: 48-27
4
Biltes Koleji, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Forma Sponsoru Oldu
5
Kadir Sağlam, UEFA Gençlik Ligi Maçında Görev Alıyor
6
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Başlıyor
7
Beşiktaş'tan Tarihin En Kötü Dönemi: Şampiyonluktan Uzak

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor