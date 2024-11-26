Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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