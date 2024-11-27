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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana sakatlar katılmadı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:57
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar mücadelesinin taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan katılmadı. Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

AZ Alkmaar-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 20.45'te Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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