Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.

İdman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık halde sıcak-up hareketleriyle başladı. Sonrasında iki grup halinde yapılan top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın kapalı bölümünde, Galatasaray’ın AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Yarından Önce Son Hazırlıklar

Takımda, tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Yunus Akgün antrenmanda yer almazken, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek olan Victor Osimhen ise dinlendirildi. Galatasaray kafilesi, bugün İstanbul Havalimanı’ndan Hollanda’ya uçacak ve mücadele için son hazırlıklarını yapacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanda Galatasaray’ın yeni transferi Mario Lemina (solda) da yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanda Galatasaray’ın yeni transferi Mario Lemina (solda) da yer aldı.