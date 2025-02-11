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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a karşı hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:06
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, maç hazırlıklarına start verdi.

Florya'da Yoğun Antrenman

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Futbolcuların, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı ifade edilirken, Galatasaray'ın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sonlandırması bekleniyor.

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