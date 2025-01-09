Galatasaray-Başakşehir Maçından Sonra Okan Buruk'un Değerlendirmeleri

Galatasaray-Başakşehir Maçının Ardından Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Buruk, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerle oyunu kontrol altına aldıklarını belirtti.

Oyun İçinde Güven ve Konsantrasyon

Okan Buruk, oyuncularının gösterdiği performansa güven duyduğunu ifade ederek, "İkinci yarı hamlelerimiz oldu. Sonra oyunu teslim aldık. Başakşehir'in genlerinde olan topa sahip olma oyununu göremedik" dedi. Maç sonunda kaçırılan penaltının galibiyeti kaçırmalarına neden olduğunu dile getiren Buruk, bu oyunu hafta sonundaki maça taşımaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye Kupası Hedefi

Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir hedef olduğunu belirterek, "Daha az süre almış oyuncularımızın bugün devamlılığını sağlamak, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmalarına yardımcı olmak önemliydi. Türkiye Kupası bizim için hedef. İki maç daha oynayacağız" şeklinde konuştu.

Yabancı VAR Hakemleri Tartışması

Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı VAR hakemleri hakkında aldığı kararı değerlendiren Buruk, "Türk hakemleri bizim için önemli. Federasyon başkanının bir önceki söylemiyle şimdiki kararı uyuşmuyor. Biz de saha içinde üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi ve yabancı VAR hakemlerinin de hata yapabileceğini dile getirdi.

Osimhen'in Durumu ve Transfer Planları

Victor Osimhen'in durumuna değinen Buruk, "Osimhen, yarın antrenmanlara başlayacak. Hastalığı vardı. Bugün bireysel çalıştı" açıklamasını yaptı. Ayrıca, transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Okan Buruk, mevcut kadroyu koruyarak önemli takviyeler yapmak istediklerini sözlerine ekledi.