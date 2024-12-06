Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in PFDK'ye Sevkine İtiraz Etmeyecek

Galatasaray Kulübü'nden Dursun Özbek Açıklaması

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararına itiraz edilmeyeceğini duyurdu.

TFF'ye Sert Eleştiriler

Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada, "Başkanımızın disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen TFF bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, TFF’nin tarafsızlığını kaybettiğini vurgulayarak, "Savunma hakkımızı kullanmayacağız. Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Sorularla TFF'yi Eleştirdi

Kulüp, "Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?" şeklinde güçlü sorular yöneltti.