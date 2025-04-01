Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya Cevap

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya önemli bir yanıt verdi. Hatipoğlu, "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım." dedi.

Bu açıklamalar, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesinde, Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı yorumlara yanıt olarak geldi. Hatipoğlu, Ilıcalı'nın söylediklerinin Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Rekabet ve Algı Yönetimi

Hatipoğlu, "Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu ayrıca, hafıza kaybından bahseden Ilıcalı'nın, huzursuzluk yaratmak yerine Türk kamuoyunda şekilde anılmayı düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipoğlu'ndan Sert Sorular

Hatipoğlu, Ilıcalı'ya bazı sorular yönelterek, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki VAR kararları ve Hatayspor ile Kasımpaşa maçlarındaki hakem kararlarının sonuçlara nasıl etki ettiğini sorguladı:

"Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organizasyonlu bir penaltı verilip verilmedi?"

"Bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili Ilıcalı'nın amacı neden her zamanki gibi algı ve manipülasyon?"

"Fenerbahçe'nin bu sezon lig süresince neden hiç kırmızı kart gösterilmediği?"

Son olarak, Hatipoğlu, Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını ve sahalarda sükunet ile barışın gelmesi dileğini ifade etti.