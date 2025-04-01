DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını eleştirerek Türk futbolundaki kirli oyunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:09
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya Cevap

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya önemli bir yanıt verdi. Hatipoğlu, "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım." dedi.

Bu açıklamalar, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesinde, Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı yorumlara yanıt olarak geldi. Hatipoğlu, Ilıcalı'nın söylediklerinin Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Rekabet ve Algı Yönetimi

Hatipoğlu, "Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu ayrıca, hafıza kaybından bahseden Ilıcalı'nın, huzursuzluk yaratmak yerine Türk kamuoyunda şekilde anılmayı düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipoğlu'ndan Sert Sorular

Hatipoğlu, Ilıcalı'ya bazı sorular yönelterek, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki VAR kararları ve Hatayspor ile Kasımpaşa maçlarındaki hakem kararlarının sonuçlara nasıl etki ettiğini sorguladı:

  • "Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organizasyonlu bir penaltı verilip verilmedi?"
  • "Bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili Ilıcalı'nın amacı neden her zamanki gibi algı ve manipülasyon?"
  • "Fenerbahçe'nin bu sezon lig süresince neden hiç kırmızı kart gösterilmediği?"

Son olarak, Hatipoğlu, Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını ve sahalarda sükunet ile barışın gelmesi dileğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak'tan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt: 'Milli Zarar!'
2
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
3
VakıfBank Dörtlü Final'de Sevinç Yaşıyor
4
Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi
5
Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonunun Yeni Başkanı Oldu
6
Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Yükseldi: Teknik Direktör Recep Uçar'dan Açıklamalar
7
Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde Kral Kupası'nda elendi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!