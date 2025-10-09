Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mardin 1969 Spor'u Ziyaret Etti

Ziyaret ve temaslar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kentteki temasları kapsamında Mardin'e gelerek Mardin 1969 Spor'un antrenman yaptığı Kızıltepe İlçe Stadı'nda takımı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özbek, ziyarette Galatasaray Kulübünün eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile birlikte hazır bulundu ve hazırlıklarını sürdüren teknik heyet ile futbolcularla bir araya geldi.

Başarı dileği ve katılımcılar

Ziyarette Özbek, futbolculara yeni sezonda başarı dileyerek destek mesajı verdi.

Etkinlikte ayrıca Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.

