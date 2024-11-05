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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen Açıklamaları

Dursun Özbek, Victor Osimhen'in performansından duyduğu memnuniyeti paylaştı ve sponsorluk anlaşmasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:22
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen Açıklamaları

Osimhen ile Gurur Duyuyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başarılı futbolcu Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

İmza Töreni ve Sponsorluk Anlaşması

Bir imza töreninde konuşan Özbek, Fuzul Tasarruf Finansman ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için bir yıllık isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imzalandığını duyurdu. İmza törenine, kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal da katıldı.

Başarıya Odaklı Yönetim

Galatasaray'ın mevcut başarısını vurgulayan Özbek, yönetim kurulu olarak kulüp için en iyi çabayı gösterdiklerini belirtti. "Amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır" şeklinde konuştu.

Hakem Tartışmalarına Yanıt Yok

Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmaları hakkında gelen bir soru ise Özbek tarafından yanıtsız bırakıldı. Başkan, bu konu ile ilgili gündemi değiştirmek istemediğini belirtti.

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