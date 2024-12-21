Galatasaray, Bellona Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Maç Hazırlıklarını Tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, taktik çalışmaları ile antrenmanı sonlandırdı. Takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.