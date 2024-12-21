DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.455.960,8 -1,51%

Galatasaray, Bellona Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için Florya'da son antrenmanını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:48
Galatasaray, Bellona Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Maç Hazırlıklarını Tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, taktik çalışmaları ile antrenmanı sonlandırdı. Takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metin Öztürk: Kayserispor Maçı Zor Geçebilir
2
Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır
4
Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da Uluslararası Kişilik Ödülü Aldı
5
Kayserispor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor - Süper Lig 17. Hafta Maçı
6
Galatasaray, Bellona Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
7
Gümüşhane'de Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları Başladı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı