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Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Öncesi Tüm Detaylar

Galatasaray, Beşiktaş ile derbide karşı karşıya geliyor. Maalesef Ismail Jakobs sakatlıktan dolayı sahada olamayacak.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:40
Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Öncesi Tüm Detaylar

Galatasaray, Beşiktaş ile Derbide Buluşuyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Müsabakanın başlangıç saati 20.00 olarak belirlendi. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği bu kritik derbide, Kardeşler'in yardımcıları olarak Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Galatasaray'ın Performansı

Geçtiğimiz iki sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon da başarılı bir başlangıç yaptılar. 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ile toplamda 25 puan toplayarak namağlup olarak liderlik koltuğunu koruyorlar.

Beşiktaş'ın Durumu

Rakip Beşiktaş ise 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile 20 puan toplayarak güçlü bir performans sergiliyor. Şampiyonluk mücadelesinde, her iki takım için de bu derbi büyük bir önem taşıyor.

İlk Randevu ve Geçmiş Maçlar

Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş, ilk kez Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Bu maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0'lık bir skorla mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Derbi tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşayan Galatasaray, o gün büyük bir şok yaşamıştı.

Okan Buruk'un Sağlık Durumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi ve derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu süreçte Buruk, hastaneden çıkarak dinlenmeye geçiş yaptı.

Ismail Jakobs Taktiksel Müsabakada Yok

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Işmail Jakobs, derbide forma giyemeyecek. Onvo Antalyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan'ın da sarı kart tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Son On Müsabaka Performansı

Galatasaray, son 10 resmi maçında mağlup olmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı yaşanan yenilginin ardından, 7 Süper Lig ve 3 UEFA Avrupa Ligi maçında mücadele etti. Galatasaray, Süper Lig'de 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Öne Çıkan Oyuncular: Icardi ve Osimhen

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, son 6 resmi maçta 4 kez skor katkısı sağladı. Ayrıca, Icardi'nin Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a karşı 5 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan, sezon başında kiralanan Victor Osimhen de formu ile dikkat çekiyor; bu derbide onun da söz sahibi olması bekleniyor.

Defansif Problem ve Mertens’in 100. Maçı

Galatasaray, hücumda etkili bir performans sergilemesine rağmen savunmada sıkıntılar yaşıyor. Süper Lig'de 27 gol atan ekip, 19 gol yemek zorunda kaldı. Dries Mertens, yarınki derbide forma giymesi durumunda Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçı oynayacak.

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