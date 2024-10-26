Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Golcüler Şov Yapacak

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Dikkatler Golcülerde

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş ile 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu derbide dikkatler iki takımın golcü oyuncularına çevrilecek.

Galatasaray'ın Formu

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde son iki sezondur Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, bu sezon ilk 9 maçta 25 puan toplayarak liderliğe oturdu. Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın Hedefi

Beşiktaş ise 8 maçta elde ettiği 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar 17 golle bu alanda Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer almakta.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüleri

Galatasaray, derbide Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ile skoru bulmayı hedefliyor. Icardi, bu sezon 4'ü Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplamda 6 gol attı. Osimhen ise 3 kez fileleri havalandırdı. Takımda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de etkili performanslarıyla dikkat çektiği diğer isimler arasında yer alıyor.

Mauro Icardi Beşiktaş'a Karşı Etkili

Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı 5 maçta 5 gol atarak müthiş bir performansa imza attı. Bu derbide de rakip kaleyi zorlayacak.

Beşiktaş'ın Gol Tehditi: Ciro Immobile

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile, 12 resmi maçta 12 golle takımın en büyük gol umudu konumunda. Süper Lig'de 8 maçta 8 gol atan Immobile, gol krallığı yarışında lider durumda. Ayrıca, Galatasaray ile Süper Kupa'da 2 gol atan Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 7, Rafa Silva ise 5 golle öne çıkan diğer golcüler.