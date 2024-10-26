DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.984,88 -0,27%

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Golcüler Şov Yapacak

Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta gerçekleşecek derbide yıldız golcüleriyle sahaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:17
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Golcüler Şov Yapacak

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Dikkatler Golcülerde

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş ile 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu derbide dikkatler iki takımın golcü oyuncularına çevrilecek.

Galatasaray'ın Formu

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde son iki sezondur Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, bu sezon ilk 9 maçta 25 puan toplayarak liderliğe oturdu. Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın Hedefi

Beşiktaş ise 8 maçta elde ettiği 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar 17 golle bu alanda Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer almakta.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüleri

Galatasaray, derbide Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ile skoru bulmayı hedefliyor. Icardi, bu sezon 4'ü Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplamda 6 gol attı. Osimhen ise 3 kez fileleri havalandırdı. Takımda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de etkili performanslarıyla dikkat çektiği diğer isimler arasında yer alıyor.

Mauro Icardi Beşiktaş'a Karşı Etkili

Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı 5 maçta 5 gol atarak müthiş bir performansa imza attı. Bu derbide de rakip kaleyi zorlayacak.

Beşiktaş'ın Gol Tehditi: Ciro Immobile

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile, 12 resmi maçta 12 golle takımın en büyük gol umudu konumunda. Süper Lig'de 8 maçta 8 gol atan Immobile, gol krallığı yarışında lider durumda. Ayrıca, Galatasaray ile Süper Kupa'da 2 gol atan Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 7, Rafa Silva ise 5 golle öne çıkan diğer golcüler.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor
2
Cizre Belediyespor Deplasmandaki Zorlu Sürece Hazırlanıyor
3
Milli Golbolcüler Engelli Bireylere İlham Oluyor
4
Emrah Yaşar Yeni Hedefleriyle Yola Devam Ediyor
5
Lugano, Fenerbahçe Maçına Hazır
6
Ironman 70.3 Türkiye 2023: Antalya'da 78 Ülkeden Sporcularla Buluşuyor
7
Antalyaspor, Alanyaspor Mücadelesine Hazır

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor