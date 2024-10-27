Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde İlk Kez Sahne Alacak 10 Futbolcu

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Sezonun Merakla Beklenen Maçı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi ile devam ediyor. Yarınki karşılaşmada, toplamda 10 futbolcu, eğer teknik direktörleri tarafından forma giyme şansı bulursa, ilk kez bu iki büyük takım arasında düzenlenecek bir mücadelede sahne alacak.

Yeni Yüzler

Galatasaray kadrosuna, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçından sonra katılan Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, İsmail Jakobs ve Victor Osimhen, siyah-beyazlı takıma karşı rakip olma fırsatını elde edebilir.

Beşiktaş tarafında ise Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye kariyerlerinde ilk kez Galatasaray’a karşı mücadele etme şansı bulmakta.

Necip Uysal'ın Rekoru

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen Necip Uysal, 2009-2010 sezonunda A takımına yükselmiş ve dev derbilerde 17 maça çıkmıştır. Ancak, tecrübeli oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yarınki maçta görev alama ihtimali bulunmuyor.

Batshuayi'ın Eski Takımıyla Karşılaşması

Michy Batshuayi, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a katıldıktan sonra, bu sefer Galatasaray'a karşı eski takımıyla sahaya çıkacak. Geçen sezonki lig serüveninde Fenerbahçe forması giyen Batshuayi, Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçta bir gol kaydetmişti.

Fernando Muslera'nın Tecrübesi

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, takımının Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla deneyimleyen ismi olarak dikkat çekiyor. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Muslera, 26 Beşiktaş derbisinde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Icardi'nin Gözü Altıncı Golde

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı son dört maçında 5 gol atarak karşı takımın en çok canını yakan oyuncu durumunda. 1 maç haricinde hepsinde gol atan Icardi, yarınki derbide de hedeflerinden biri olarak gol atmayı hedefliyor.