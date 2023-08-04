Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Avrupa arenasındaki mücadelelerin tamamlanmasıyla Türk futbolunun dört büyük temsilcisi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un heyecan dolu rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdikleri performansla bir üst tura yükselmeyi başaran takımlarımız, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında boy gösterme fırsatı elde etti.



GALATASARAY ÜÇÜNCÜ ÖN ELEMEDE





Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunda Zalgiris'i saf dışı bırakarak 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turda, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Olimpija Ljubljana ile eşleşen Cim Bom, tur atlamak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, başarılı bir performans sergileyerek Tirana'yı geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda ise Azerbaycan'ın güçlü temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasını sürdürmek için kozlarını paylaşacaklar.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği mücadeleci ruh ve son dakikada bulduğu golle Cluj'u elemeyi başardı. Şimşekler, 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın güçlü temsilcisi Osijek ile karşı karşıya gelecek. Avrupa yolculuğunda ülkemizi gururla temsil etme hedefiyle mücadele edecekler.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru karşısında etkileyici bir oyun sergileyerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Maribor ile mücadele edecek ve Avrupa'da adını bir üst tura yazdırmak için ter dökecek.

Türk futbolunun dört büyük temsilcisi, Avrupa arenasında mücadele edecekleri rakipleriyle büyük bir heyecan ve motivasyonla karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar, bu önemli müsabakaları dört gözle beklerken, kulüplerimizin Avrupa'da başarılı olması için gönülden destek verecekler.