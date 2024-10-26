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Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş ile yapacağı maç için Florya'da antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:58
Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş'a Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeydi. Antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başlayarak 8'e 2 pas çalışmaları ile devam etti.

Çalışmalar, topa sahip olma, savunma ve hücum üzerine yapılan drilllerle tamamlandı. Galatasaray, yarınki son idmanla Beşiktaş maçı için tüm hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor.

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