Galatasaray-Bodo/Glimt: Knutsen'den RAMS Park uyarısı

Knutsen: "Burada bulunmak çok güzel"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacaklarını vurguladı.

Knutsen, stadyum ve maç hedefleri hakkında, "Burada bulunmak çok güzel. Çok güzel bir stadyumdayız. Ancak Bodo için önemli olan iyi bir maç oynamak. Sonuç ne olursa olsun çok iyi ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok güçlü. Güzel bir performans görmek ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe veya başka faktörlere değil kendimize odaklanıyoruz ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız." diye konuştu.

Liverpool maçı ve atmosfer

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçtaki atmosferin endişe verip vermediği sorusuna 57 yaşındaki teknik adam, "Hayır endişelendirmiyor. Güzel ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Liverpool maçını izledim. Galatasaray iyi taraftı ve kazandılar. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Biz bu maça iyi hazırlandık. Onlar için rekabetçi bir takımız. Zorlu bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Tribünlerin yüksek sesli desteğine dikkat çeken Knutsen, "Böyle bir ses seviyesine veya atmosfere hazırlanmak mümkün değil. Bu kadar gürültülü bir stadyuma alışkın değiliz. Bizim için de yeni bir tecrübe olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Buna nasıl reaksiyon göstereceğimizi göreceğiz. Galatasaray'ın nasıl oynadığını bilmemiz çok önemli. Önde çok iyi baskı yapan bir takım. Bizim için oyunda ivmeyi yakalamak, ritim tutturmak çok önemli olacak. Yarın oyunu kontrolümüze almaya çalışacağız. Oyun kurmak bizim için önemli. Başarılı olmaya, iyi bir performansla iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Çeşitli kısımlarında Galatasaray oyunu domine etse de baskıya karşı oynamamız gerekebilir. Gerektiği zaman doğrudan oynamamız anlar olabilir. Galatasaray'ın bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Onlara kontra atak şansı verirsek çok tehlikeli olurlar. Boş alanda çok iyi işler çıkaracak üst düzey oyuncuları var. Buna dikkat etmemiz gerek. Yarın önemli bir sınav vereceğiz. Oyunu kontrol etmemiz, elimizden gelenin en iyisini yaparak şans vermememiz gerek." ifadelerini kullandı.

Hauge: "Maç içinde soğukkanlı kalmak önemli"

Norveç temsilcisinin öne çıkan isimlerinden Jens Petter Hauge ise Galatasaray'ın kilit oyuncularına dikkat çekerek, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde iyi savunma yapmaları gerektiğini belirtti. RAMS Park'taki atmosferin Liverpool oyuncularını etkilediğinin hatırlatılması üzerine Hauge, "Zor bir maç olacağı ve büyük bir mücadele gerektireceği kesin. Daha önce de zorlu maçlar oynadık, benzer koşullarda bulunduk. Bu yüzden buna iyi hazırlandık. Maç içinde soğukkanlı kalmak önemli olacak." dedi.

Hazırlıklar tamamlandı

Bodo/Glimt, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu; teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla çalışmalarla sürdü. Basına kapalı bölümde ise Galatasaray müsabakasının taktik provası yapıldı.

Maç bilgisi: Galatasaray-Bodo/Glimt maçı yarın saat 19.45'te başlayacak.

