Galatasaray, Bodo/Glimt Maçına Hazır: RAMS Park'ta Saat 19.45

Galatasaray, Bodo/Glimt Maçına Hazır

Hazırlıklar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Tamamlandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Basına kapalı bölümde iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın sonunda ise Bodo/Glimt maçına yönelik taktik çalışma yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Wilfried Singo antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i konuk edecek.

