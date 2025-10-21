Galatasaray, Bodo/Glimt Maçına Hazır: RAMS Park'ta Saat 19.45

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında yarın RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i ağırlayacak; hazırlıklar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:28
Hazırlıklar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Tamamlandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Basına kapalı bölümde iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın sonunda ise Bodo/Glimt maçına yönelik taktik çalışma yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Wilfried Singo antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

