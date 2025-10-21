Galatasaray - Bodo/Glimt: Okan Buruk 6 Puana Odaklandı

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Okan Buruk'un değerlendirmeleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında yarın Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacakları karşılaşmayı kazanıp puanlarını 6'ya yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Müsabaka RAMS Park'ta yarın saat 19.45'te başlayacak.

Maç ve hedef

"En son kazandığımız Liverpool maçıyla önemli bir başlangıç yaptık. Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık ama Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar iddialı, istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Taraftarımızla birlikte oynadığımız futbol, konsantrasyonumuz ve isteğimiz çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak, tekrar galip gelerek 6 puana yükselmek çok önemli." diye konuştu.

Rakip analizi

Buruk, Bodo/Glimt'in geçen sezon Norveç Ligi şampiyonu olduğunu ve şu anda liglerinde lider konumda olduklarını hatırlatarak, "Geçen sezon oynadıkları yarı final, Avrupa kupalarında ne kadar iddialı bir takıma karşı oynayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Rakibi ciddiye aldıklarını vurguladı.

Saha ve deplasman faktörü

Bodo/Glimt'in Norveç'te suni çim zeminde oynadığını hatırlatılınca Buruk, "Onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Birçok Norveç takımının deplasmanda bu sıkıntıyı yaşadıklarını görmedim. Deplasmanda olsaydık bizim için bir dezavantajdı ama şu anda iki takım için de aynı ortam var." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro tercihi ve ilk 11

"Benim için de ilk 11 belirlemek çok zor." diyen Buruk, kadro kalitesine işaret ederek, "Bütün futbolcular oynamak istiyor. Başlayan ve devam eden oyuncular çok önemli olacak. İlk 11'imiz başlayacak ama sonrasında da bize katkı verecek oyuncularımız var." dedi.

Maçın kırılma olmasıyla ilgili görüş

Buruk, yarın alınacak sonucun takım için olumlu veya olumsuz bir kırılma yaratmayacağını belirterek, "Burada alacağınız puanlar, hedefinizi ne kadar yükseğe koyabileceğinizi gösterecek. Kazanmak çok önemli ama turu burada geçmeyeceğiz. Sadece ileriye dönük çok önemli bir avantaj elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan ve kadro etkisi

"İlkay bizim için futbolculuğu kadar kişiliğiyle de önemli. Takıma çok hızlı şekilde adapte oldu." Buruk, İlkay'ın çocukluktan beri taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmesinin önemine vurgu yaptı ve performansının artışından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bodo/Glimt ve şehir faktörü

Buruk, Bodo/Glimt'in "2020'den beri takip ettiğim bir takım. Hep yükselerek geliyorlar" olduğunu söyleyerek, takımın geldiği şehrin nüfusunun sahadaki performanstan daha az önemli olduğunu ifade etti. Stadın atmosferinin maçta belirleyici olacağını ekledi.

Sakatlık ve oyuncu durumları

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo hakkında Buruk, "Wilfried Singo'nun en az 2 haftası daha var. Gidişatına göre bakacağız. Çok erken oynatıp risk almak istemiyoruz." dedi.

Leroy Sane ve takım formu

Buruk, Leroy Sane'in RAMS Başakşehir maçındaki 2 golle çıkışa geçtiğini belirterek adaptasyon sürecine dikkat çekti ve "Onun böyle bir çıkışa çok ihtiyacı vardı. Başakşehir maçıyla bu çıkışı sağlaması çok önemli. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları

Takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, Liverpool galibiyetinin önemini koruması için yarınki maçın kazanılması gerektiğini söyleyerek, "Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım" dedi. Ayrıca teknik direktörlerinin doğum günü için galibiyet sözü verdiklerini belirtti.

Abdülkerim, "İlkay ve Sane ile oynamak mükemmel bir duygu. Saha içinde takımı inanılmaz derecede rahatlatıyorlar" diye konuştu ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitme hedeflerini yineledi.

"Stadımıza gelen herkes çok etkileniyor" diyen Abdülkerim, RAMS Park atmosferinin rakipler üzerinde baskı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

