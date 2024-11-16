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Galatasaray, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarına Florya'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:42
Galatasaray, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman öncelikle salonda yapılan kuvvet çalışmalarıyla başladı ve ardından sahada 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise, takım topa sahip olma çalışması yaptı ve antrenmanı üç takımlı turnuvayla noktaladı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Taraftarlar, takımın bu maça nasıl bir performansla çıkacağını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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