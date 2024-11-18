Galatasaray, Bodrum FK Maçı İçin Sıkı Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile sürdü ve çift kale maç ile sonlandırıldı.

Galatasaray, yarını izinli geçirecek ve hazırlıklarına 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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