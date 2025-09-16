Galatasaray Çağdaş Faktoring, ACS Sepsi-SIC ile Avrupa Ligi Ön Elemesi’nde

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesi ilk maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak; maç TSİ 19.00'da.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:01
Maç Detayları

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.

Karşılaşma, Romanya'nın Sfantu Gheorghe kentinde bulunan Szabo Kati Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.

Turun rövanş karşılaşması ise 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

İki maç sonunda skor üstünlüğünü elde eden takım, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin grup aşamasına katılacak. Yenilen takım ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

