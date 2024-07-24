Galatasaray Çağdaş Faktoring, Cecilia Zandalasini'yi Transfer Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Yeni Transfer
Sarı-kırmızılı kulüp, İtalya'nın tanınmış basketbolcularından Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna dahil etti. Zandalasini, 1996 doğumlu olup 188 cm boyundadır.
Transfer Detayları
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yaptığı resmi açıklamada, "Cecilia Zandalasini'yi bir yıllığına transfer ettik. Kendisine Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz," ifadelerini kullandı.
Zandalasini'nin Başarıları
Cecilia Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner's Cup'ını kazanarak uluslararası arenada da başarılı bir performans sergilemiştir.