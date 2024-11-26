Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi Konuk Ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY ile Karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya'nın KP TANY ekibini ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki Durum

Grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Öte yandan, KP TANY 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile grupta 3. sırada yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.