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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi Konuk Ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın KP TANY'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi Konuk Ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY ile Karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya'nın KP TANY ekibini ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki Durum

Grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Öte yandan, KP TANY 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile grupta 3. sırada yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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