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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dominasyonu Sürdürüyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi 110-62 yenerek grup liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:24
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dominasyonu Sürdürüyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fark Yarattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. haftasında Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Liderlik Koltuğunda Tek Başına

Grupta çıktığı altı maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan Galatasaray, bu sonuçla grup liderliğini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta mücadelesinin ardından play-off turuna yükselmeyi de garantilemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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