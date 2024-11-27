Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dominasyonu Sürdürüyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fark Yarattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. haftasında Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Liderlik Koltuğunda Tek Başına

Grupta çıktığı altı maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan Galatasaray, bu sonuçla grup liderliğini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta mücadelesinin ardından play-off turuna yükselmeyi de garantilemişti.

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